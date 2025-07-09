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Эксперт посоветовал россиянам всегда иметь при себе наличные

Источник:
«Абзац»
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Банкомат
Фото: © Sibnet.ru

Россиянам лучше иметь при себе наличные, так как во многих регионах страны фиксируются перебои со связью, из-за чего возникают проблемы в работе кассовых аппаратов и банковских приложений, посоветовал экономист Александр Разуваев.

«Во избежание проблем с покупками с помощью QR-кода или банковской карты лучше всегда иметь при себе небольшую наличную сумму. Например, средний расход в продуктовом магазине — около 2 тысяч рублей. Плюс заправка автомобиля», — сказал Разуваев в интервью изданию «Абзац».

По его словам, лучше заранее снять 4900 рублей, тогда точно будут и мелкие купюры, чтобы со сдачей не было трудностей.

Он добавил, что при поездке на такси тоже иногда возникают трудности с безналичной оплатой. И на этот случай стоит при себе иметь наличные.

Наличные или карта: как лучше тратить деньги
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