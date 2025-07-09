Россияне стали чаще ссориться из‑за кондиционеров в офисе

Россияне в 2025 году стали чаще спорить на работе из-за кондиционеров, особенно активно в такие конфликты вступают женщины, говорится в исследовании SuperJob

«Конфликтов в рабочих коллективах из-за кондиционеров стало больше — в этом году о них рассказали 35% россиян, что на 6 процентных пунктов больше, чем годом ранее», — приводит РИА Новости результаты опроса 1600 респондентов.

Женщины ссорятся из-за кондиционеров чаще мужчин (36% против 33% соответственно). Наиболее подвержены таким конфликтам работники старше 45 лет: 43% из них сталкивались со спорами о температуре в помещении, среди сотрудников до 35 лет таких 31%, а среди респондентов от 35 до 45 лет — лишь 29%.

Каждый второй работник (49%) утверждает, что таких споров у них не бывает. У каждого шестого (16%) там, где он трудится, вообще нет климатической техники: «Я работаю в северном регионе. Достаточно открыть окно».