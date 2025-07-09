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Дерматолог назвала опасные средства ухода за кожей летом

Источник:
«Газета.ру»
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Применение летом спиртосодержащих средств, скрабов, косметики с ретинолом и глины вредит коже, рассказала дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова.

Спирт усиливает обезвоживание кожи, она может стягиваться и шелушиться. Также разрушается гидролипидный барьер, это снижает защиту от солнечных ожогов и пигментации, стимулирует повышенную жирность, которая при некоторых болезнях кожи может вызвать ломкость капилляров.

«Еще один компонент, который стоит использовать летом с осторожностью — ретинол. В жару его высокая концентрация может привести к сильному раздражению. Аналогичный эффект имеют нестабильные формы витамина С — они могут вызвать аллергию или раздражение, особенно при использовании утром», — сказала Амосова «Газете.ру».

В качестве косметики для умывания летом следует избегать щелочные средства и агрессивные проверхностно-активные вещества, которые нарушают кислотно-щелочной баланс кожи и повреждают водный. Дерматолог посоветовала для очищения летом использовать мягкие пенки и средства с энзимами. 

«Скрабы вредны не только летом. Они создают микроцарапины на коже, а в жару последствия усугубляются: возможно появление посттравматической пигментации и обезвоживания, так как нарушается целостность кожного барьера», — отметила дерматолог.

По ее словам, до осени стоит отказаться от пилингов с сильными кислотами и абляционных лазерных процедур из-за риска ожогов и гиперпигментации.

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Жизнь #Здоровье
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