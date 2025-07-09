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Ученые нашли новое средство от папилломы

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые нашли соединение, подавляющее вирусы папилломы человека (ВПЧ), вакцины против которой пока неэффективны, 

Исследователи описали низкомолекулярное соединение NSC51349, которое в лабораторных опытах показало себя перспективным противовирусным средством против кожных ВПЧ. Оно блокирует репликацию вируса, воздействуя на критический белок, и снижает вирусную нагрузку, не повреждая клетки хозяина, в публикации в журнале Journal of Virology.

«Этот ингибитор может представлять собой новый класс противовирусных препаратов, специфичных для ВПЧ, со значительным потенциалом», — заявила молекулярный вирусолог и руководитель исследования Алла Пийрсоо из Тартуского университета в Эстонии.

Она отметила, что новая разработка, в отличие от существующих вакцин против ВПЧ, поможет людям с ослабленным иммунитетом, у которых сейчас ограниченные возможности лечения.

Вирусы папилломы человека могут вызывать опасные инфекции кожи и слизистых оболочек, бородавки, а также приводить к раку. Вакцины, предотвращающие инфекции слизистых оболочек, вызванные ВПЧ, неэффективны против кожных инфекций, особенно для людей с ослабленным иммунитетом.

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Жизнь #Здоровье #Наука
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Топ комментариев

physx

То есть, если чье то мнение не совпадает с твоим, значит это жертва пропаганды? Громкое заявление.

mosquito__2010

Если мы идем к тому, что должны стереть нацию в ноль, мы очень быстро и успешно в этом преуспеваем ©ну...

Uynachalnica

Можно и в городах повырубить. а то на машины падают. Кустарников и травы достаточно.

mosquito__2010

а теперь озвучь хоть один как ты выразился патриотический лозунг. очень любопытно что именно ты имеешь...