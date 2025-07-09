Ученые нашли новое средство от папилломы

Ученые нашли соединение, подавляющее вирусы папилломы человека (ВПЧ), вакцины против которой пока неэффективны,

Исследователи описали низкомолекулярное соединение NSC51349, которое в лабораторных опытах показало себя перспективным противовирусным средством против кожных ВПЧ. Оно блокирует репликацию вируса, воздействуя на критический белок, и снижает вирусную нагрузку, не повреждая клетки хозяина, в публикации в журнале Journal of Virology.

«Этот ингибитор может представлять собой новый класс противовирусных препаратов, специфичных для ВПЧ, со значительным потенциалом», — заявила молекулярный вирусолог и руководитель исследования Алла Пийрсоо из Тартуского университета в Эстонии.

Она отметила, что новая разработка, в отличие от существующих вакцин против ВПЧ, поможет людям с ослабленным иммунитетом, у которых сейчас ограниченные возможности лечения.

Вирусы папилломы человека могут вызывать опасные инфекции кожи и слизистых оболочек, бородавки, а также приводить к раку. Вакцины, предотвращающие инфекции слизистых оболочек, вызванные ВПЧ, неэффективны против кожных инфекций, особенно для людей с ослабленным иммунитетом.