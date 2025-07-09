«Госуслуги» и еще 8 сервисов проверят на баги

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запустило третий этап программы по поиску уязвимостей в инфраструктуре электронного правительства, сообщила пресс-служба ведомства.

Багхантерам предлагается до 20 декабря 2026 года исследовать цифровую инфраструктуру девяти государственных сервисов:

Единого портала государственных и муниципальных услуг (»Госуслуги»)

Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА)

Единой биометрической системы (ЕБС)

Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)

Национальной системы управления данными (НСУД)

Единой системы нормативной справочной информации

Головного удостоверяющего центра

Федерального реестра государственных и муниципальных услуг

Системы досудебного обжалования.

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«Специалисты проверят только внешние элементы систем без доступа к внутренним данным. Все их действия будут контролироваться», – уточняет пресс-служба Минцифры.

За найденные уязвимости участники тестирования смогут получить до 1 миллиона рублей в зависимости от критичности обнаруженного бага.

Первые два этапа проверки госсервисов на уязвимости прошли в 2023 и 2024 годах. По итогам первого этапа белые хакеры выявили 34 бага, в ходе второго – 280. Большинство из них, по данным Минцифры, имели средний и низкий уровень критичности.