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«Госуслуги» и еще 8 сервисов проверят на баги

Источник:
Sibnet.ru
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запустило третий этап программы по поиску уязвимостей в инфраструктуре электронного правительства, сообщила пресс-служба ведомства.

Багхантерам предлагается до 20 декабря 2026 года исследовать цифровую инфраструктуру девяти государственных сервисов:

  • Единого портала государственных и муниципальных услуг (»Госуслуги»)
  • Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА)
  • Единой биометрической системы (ЕБС)
  • Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)
  • Национальной системы управления данными (НСУД)
  • Единой системы нормативной справочной информации
  • Головного удостоверяющего центра
  • Федерального реестра государственных и муниципальных услуг
  • Системы досудебного обжалования.
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«Специалисты проверят только внешние элементы систем без доступа к внутренним данным. Все их действия будут контролироваться», – уточняет пресс-служба Минцифры.

За найденные уязвимости участники тестирования смогут получить до 1 миллиона рублей в зависимости от критичности обнаруженного бага.

Первые два этапа проверки госсервисов на уязвимости прошли в 2023 и 2024 годах. По итогам первого этапа белые хакеры выявили 34 бага, в ходе второго – 280. Большинство из них, по данным Минцифры, имели средний и низкий уровень критичности.

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Топ комментариев

physx

То есть, если чье то мнение не совпадает с твоим, значит это жертва пропаганды? Громкое заявление.

mosquito__2010

Если мы идем к тому, что должны стереть нацию в ноль, мы очень быстро и успешно в этом преуспеваем ©ну...

Uynachalnica

Можно и в городах повырубить. а то на машины падают. Кустарников и травы достаточно.

mosquito__2010

а теперь озвучь хоть один как ты выразился патриотический лозунг. очень любопытно что именно ты имеешь...