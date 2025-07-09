Доля пиратских кинопремьер в России превысила 50% проката

Пиратские ресурсы довели долю фильмов, появляющихся одновременно с кинопремьерой в России до 51%, с января по май она выросла на 5% относительно аналогичного периода 2024 года, говорится в исследовании компании F6.

Пираты размещают на своих ресурсах как российские, так и иностранные новинки, при этом доля иностранных фильмов у них в восемь раз больше отечественных, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании.

Лидерами в таком пиратском прокате стали российский фильм «Финист. Первый богатырь» Дмитрия Дьяченко, а также зарубежные премьеры «Аларум» Майкла Полиша и «Обезьяна» Оза Перкинса.

«После ухода иностранных мейджоров легальные поставки зарубежного кино в Россию сократились кратно, онлайн-кинотеатры не могут ни приобрести премьерный контент, ни продлить лицензию на библиотечный. За счет расширения нелегальной библиотеки пираты повышают потребительскую привлекательность своих ресурсов», — рассказал представитель холдинга «МТС Медиа».

Основная утечка фильмов происходит уже после премьеры в кинотеатрах. Результатом деятельности пиратов могут стать снижение кассовых сборов у онлайн-кинотеатров, и увеличение расходов на мониторинг и защиту прав на контент. Иностранные картины попадают к пиратам в виде уже переведенных копий, например, из Казахстана.

Пиратский видеорынок в России в 2024 году сократился на 4% и составил 36,4 миллиона долларов. Трафик также упал на 4%, при этом доля пиратских сайтов среди ресурсов с видеоконтентом выросла до 94%.