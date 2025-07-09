Украина объявила в розыск Эльвиру Набиуллину

Министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Банка России Эльвира Набиуллина объявлены в розыск на Украине, следует из базы данных МВД и Службы безопасности Украины (СБУ).

Кравцов разыскивается на Украине по линии СБУ с апреля 2025 года, ему предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям, в том числе за «оправдание действий России» и «посягательство на территориальную целостность Украины», приводит ТАСС данные украинских силовиков.

Набиуллина объявлена в розыск по линии МВД страны с января 2023 года, ей также вменяется «посягательство на территориальную целостность Украины». Кравцов и Набиуллина также включены в списки украинского экстремистского сайта «Миротворец».

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям.