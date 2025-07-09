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Украина объявила в розыск Эльвиру Набиуллину

Источник:
ТАСС
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Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Банка России Эльвира Набиуллина объявлены в розыск на Украине, следует из базы данных МВД и Службы безопасности Украины (СБУ).

Кравцов разыскивается на Украине по линии СБУ с апреля 2025 года, ему предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям, в том числе за «оправдание действий России» и «посягательство на территориальную целостность Украины», приводит ТАСС данные украинских силовиков.

Набиуллина объявлена в розыск по линии МВД страны с января 2023 года, ей также вменяется «посягательство на территориальную целостность Украины». Кравцов и Набиуллина также включены в списки украинского экстремистского сайта «Миротворец».

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

Если мы идем к тому, что должны стереть нацию в ноль, мы очень быстро и успешно в этом преуспеваем ©ну...

physx

То есть, если чье то мнение не совпадает с твоим, значит это жертва пропаганды? Громкое заявление.

mosquito__2010

а теперь озвучь хоть один как ты выразился патриотический лозунг. очень любопытно что именно ты имеешь...

corrector

половые извращенцы просто другими категориями мыслить не могут, а их на западе полно во власти