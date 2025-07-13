Врач призвал отказаться от мочалки

Мочалки для душа считаются рассадниками грибков и бактерий, предупредил врач Хорхе Анхель. Лучшие намыливаться руками, посоветовал он.

«Мочалка накапливает влагу и становится идеальной средой для размножения микроорганизмов. Ее использование несет риск раздражения кожи и занесения инфекции», — сказал Анхель в интервью изданию изданию Vanitatis.

Он рекомендовал намыливаться руками. Тем, кто не хочет отказываться от мочалки, врач посоветовал менять их как можно чаще, а также тщательно отжимать их и сушить в проветриваемом месте.

Анхель также обратил внимание на продолжительность душа. По его словам, длительные водные процедуры разрушают естественный защитный барьер кожи.

«Если вы долго стоите под струей воды, кожа теряет влагу, становится сухой и уязвимой», — пояснил Анхель. Оптимальная продолжительность душа, не должна превышать пяти минут, отметил он.