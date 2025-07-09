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Автомобили старше 10 лет составили более 70% рынка в России

Источник:
Sibnet.ru
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Доля легковых автомобилей старше 10 лет в России составила 72%, сообщил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин на пресс-конференции «Авторетейл. Итоги 1-го полугодия».

«Чтобы автопарк перестал активно стареть, необходимо, чтобы в РФ ежегодно продавалось не менее 3 миллионов новых автомобилей. Это должна быть цель на уровне государства. Иначе автопарк продолжит стареть на глазах», — цитируют Подщеколдина «Известия».

При нынешних темпах продаж новых автомобилей уже через пять лет уже 80% парка составят модели старше 10 лет, при этом половина машин будет старше 20 лет, прогнозирует глава РОАД.

По данным ассоциации, средний возраст автомобиля в РФ сейчас составляет 16,5 года.

С января по июнь на российском рынке было продано 546,4 тысячи новых автомобилей, что свидетельствует о масштабном снижении спроса.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Если мы идем к тому, что должны стереть нацию в ноль, мы очень быстро и успешно в этом преуспеваем ©ну...

physx

То есть, если чье то мнение не совпадает с твоим, значит это жертва пропаганды? Громкое заявление.

mosquito__2010

а теперь озвучь хоть один как ты выразился патриотический лозунг. очень любопытно что именно ты имеешь...

corrector

половые извращенцы просто другими категориями мыслить не могут, а их на западе полно во власти