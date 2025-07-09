Автомобили старше 10 лет составили более 70% рынка в России

Доля легковых автомобилей старше 10 лет в России составила 72%, сообщил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин на пресс-конференции «Авторетейл. Итоги 1-го полугодия».

«Чтобы автопарк перестал активно стареть, необходимо, чтобы в РФ ежегодно продавалось не менее 3 миллионов новых автомобилей. Это должна быть цель на уровне государства. Иначе автопарк продолжит стареть на глазах», — цитируют Подщеколдина «Известия».

При нынешних темпах продаж новых автомобилей уже через пять лет уже 80% парка составят модели старше 10 лет, при этом половина машин будет старше 20 лет, прогнозирует глава РОАД.

По данным ассоциации, средний возраст автомобиля в РФ сейчас составляет 16,5 года.

С января по июнь на российском рынке было продано 546,4 тысячи новых автомобилей, что свидетельствует о масштабном снижении спроса.