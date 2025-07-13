Человеческое восприятие времени оказалось иллюзией

Группа американских ученых зафиксировала пример искажения времени в человеческом сознании, когда повторение информации вызвало неожиданный побочный эффект.

«Люди должны помнить две вещи. Во-первых, наше восприятие времени — это иллюзия. И во-вторых, даже простые причины, вроде повторения информации, могут сильно искажать нашу внутреннюю шкалу времени», — приводит журнале Psychological Science слова одного из авторов исследования Сами Юсиф.

Ученые столкнулись с неожиданным побочным эффектом повторения информации. Считается, что чем чаще человек повторяет, тем он лучше запоминает. Но при повторении человек начинает считать, что впервые столкнулся информацией раньше, чем это было на самом деле.

Эта иллюзия времени получила название «эффект временной повторяемости» (temporal repetition effect). По оценке ученых, этот эффект может искажать до 25% воспоминаний.

Исследователи считают, что иллюзия возникает из-за того, что повторение информации «усиливает» воспоминание о первой встрече с ней, делая ее более яркой. Это создает у мозга ложное ощущение того, что событие произошло давно.