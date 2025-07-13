НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Человеческое восприятие времени оказалось иллюзией

Источник:
Psychological Science
405 0
Перевод часов
Фото: © Sibnet.ru

Группа американских ученых зафиксировала пример искажения времени в человеческом сознании, когда повторение информации вызвало неожиданный побочный эффект.

«Люди должны помнить две вещи. Во-первых, наше восприятие времени — это иллюзия. И во-вторых, даже простые причины, вроде повторения информации, могут сильно искажать нашу внутреннюю шкалу времени», — приводит журнале Psychological Science слова одного из авторов исследования Сами Юсиф.

Ученые столкнулись с неожиданным побочным эффектом повторения информации. Считается, что чем чаще человек повторяет, тем он лучше запоминает. Но при повторении человек начинает считать, что впервые столкнулся информацией раньше, чем это было на самом деле.

Эта иллюзия времени получила название «эффект временной повторяемости» (temporal repetition effect). По оценке ученых, этот эффект может искажать до 25% воспоминаний.

Исследователи считают, что иллюзия возникает из-за того, что повторение информации «усиливает» воспоминание о первой встрече с ней, делая ее более яркой. Это создает у мозга ложное ощущение того, что событие произошло давно.

Еще по теме
Наука доказала, что женщины с возрастом становятся добрее
Наука выявила у женщин интерес к мужчинам с небольшой полнотой
Зачем люди перед сном двигают ногами
Почему цветы — это больше, чем подарок: психологический эффект букета
смотреть все
Наука #Психо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Появилась идея о резком увеличении налога на старые авто
Китайский УАЗ выйдет на российский рынок
США возобновили поставки снарядов и ракет Украине
Ученые нашли новое средство от папилломы
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Первый ЧМ по футболу: как это было в 1930 году
Самое обсуждаемое
36
Депутат Верховной рады заявила о «сумасшедших» потерях в ВСУ
36
США возобновили поставки снарядов и ракет Украине
34
США вынудили Европу покупать американское оружие для Украины
23
Франция пообещала «самые жесткие санкции» ЕС против России
22
Зеленский призвал «остановить войну силой»