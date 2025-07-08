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Песков сообщил об ожидании решения Украины по переговорам

Источник:
ТАСС
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: © пресс-служба Кремля

Россия все еще ждет от украинской стороны сроков нового раунда прямых переговоров двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как и говорил президент на прошлой неделе, мы ждем предложения украинской стороны по возможным датам. Как только даты будут согласованы, а мы надеемся, что это будет сделано, мы сразу об этом сообщим», — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные им на брифинге для журналистов.

Он также отметил, что американцы и европейцы своими поставками вооружения на Украину свидетельствуют об их приверженности к продолжению военных действий. Пескова

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США направят Киеву «еще некоторое количество оружия».

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Политика #Мир
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