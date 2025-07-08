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Выпуск алкоголя в России рухнул

Источник:
«Коммерсантъ»
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Производство алкоголя в России в январе-июне 2025 года (без учета слабоалкогольной продукции) снизилось на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

Производство алкоголя в первом полугодии составило 73,89 миллиона декалитров. Выпуск водки сократился на 10,9% до 31,38 миллиона декалитров, коньяка — на 17% до 3,45 миллионов, написал «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику ведомства.

Падение производства связано с резким повышением минимальных розничных цен, считает президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. В начале 2025 года оно составило для водки и коньяка почти 17%. В прежние годы рост этого норматива был в среднем около 7%.

Наибольшее падение объемов зафиксировано у слабоалкогольной продукции — на 91,6%, до 725,4 тысячи декалитров. Это также связано с финансовой нагрузкой — производители обходят повышение акцизов на слабый алкоголь и слабоалкогольные коктейли миграцией напитков в другие категории, например, в пивные.

На фоне общего снижения производства растет выпуск вин, пишет «Бизнес журнал». Выпуск тихих вин поднялся на 12,4% (до 17,6 миллиона декалитров), игристых — на 18,2% (до 7,2 миллиона). Одновременно производители резко снизили цены на некоторые виды алкоголя: виноградосодержащие напитки без спирта подешевели на 73,2%, с добавлением спирта — на 60,5%, плодовая алкогольная продукция — на 84,7%, ликерные вина — на 9,6%.

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Экономика #Торговля #Промзона
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Топ комментариев

mosquito__2010

этих дегенератов остановит только могила. бандеровщина.

Uynachalnica

Можно и в городах повырубить. а то на машины падают. Кустарников и травы достаточно.

saigak

Щас бы в 76 лет рок концерты давать))Он оказывается, относительно недавно, еще и альбом выпускал.Мощный...

Maniac.

Очередной балабол своим враньём у же с ВРИО начал заниматься. Клоун, не иначе.