НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

За плохое поведение станут отчислять из школ

Источник:
Sibnet.ru
114 1
Школа
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Минпросвещения России представило на общественное обсуждение проект приказа о системе наказаний за плохое поведение в школах и колледжах. Документ предусматривает санкции от мягкого замечания до отчисления. 

Проект приказа Минпросвещения представлен на портале проектов нормативных правовых актов. Документ уточняет полномочия учебных заведений по поддержанию дисциплины.

«Опыт не только отечественный, но и общемировой показывает, что, к сожалению, невозможно обойтись вовсе без наказаний. То, что сейчас рассматривается для поддержания рабочей дисциплины, не чья-то прихоть, а результат изучения накопленного обширного опыта», — отметил депутат член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в интервью   «Парламентской газете».  

Процедура наказания

Авторы документа обещают, что без разбирательств никого наказывать не станут. Сначала установят, что именно ученик нарушил. В присутствии родителей у него попросят письменное объяснение, которое нужно будет предоставить в течение трех дней. Если нарушитель писать объяснительную откажется, составят акт об отказе.

Кого нельзя наказывать за поведение:
  • дошкольников и учеников младших классов;
  • детей с ограниченными возможностями здоровья — задержкой психического развития или нарушением интеллекта;
  • находящиеся на больничном, каникулах, академическом отпуске, отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком.

Затем будет составлен проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности. С ним должны ознакомиться и высказать свое мнение советы учащихся, советы родителей. 

И только потом школа или колледж примут решение о наказании. При этом должны учитываться тяжесть проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, прежнее поведение ученика, его психофизическое и эмоциональное состояние.

За проступок предусмотрено три вида наказания:

  • замечание;
  • выговор;
  • отчисление.

Крайняя мера

Если школьник или учащийся колледжа регулярно нарушает дисциплину, не реагирует на более мягкие санкции и попытки его образумить, плохо влияет на сверстников, создает проблемы для нормальной работы школы, дело может дойти до отчисления. Но это возможно только, если нарушителю старше 15 лет.

Решение об отчислении принимается с учетом мнения родителей и комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом учебное заведение должно проинформировать орган местного самоуправления в сфере образования, который в месячный срок вместе с родителями должен сделать все, чтобы ученик все же получил общее образование.

Приказ об отчислении можно обжаловать в комиссии по урегулированию споров.

Еще по теме
Минпросвещения отвергло планы по отмене ОГЭ
IT-специалистов обучат по новым программам
ИИ стал наиболее популярным IT‑направлением у абитуриентов
ГОСТ к школьной форме впервые вводится с 1 июля
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия официально признала режим талибов в Афганистане
КПРФ призвала признать телеканал «Спас» иноагентом за фильм «Мумия»
Путин назвал главную цель СВО
Путин заявил Трампу, что не отступится от поставленных целей
Обсуждение (1)
Картина дня
Медведев назвал Трампа «американцем на качелях»
Франция пообещала «самые жесткие санкции» ЕС против России
Депутат Верховной рады заявила о «сумасшедших» потерях в ВСУ
Мишустин заявил о продолжении работы над самолетом «Байкал»
Мультимедиа
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
33
КПРФ призвала признать телеканал «Спас» иноагентом за фильм «Мумия»
31
Трамп пообещал Украине побольше оружия
29
Депутат Верховной рады заявила о «сумасшедших» потерях в ВСУ
26
Путин назвал главную цель СВО
22
Франция пообещала «самые жесткие санкции» ЕС против России