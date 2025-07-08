Минпросвещения России представило на общественное обсуждение проект приказа о системе наказаний за плохое поведение в школах и колледжах. Документ предусматривает санкции от мягкого замечания до отчисления.

Проект приказа Минпросвещения представлен на портале проектов нормативных правовых актов. Документ уточняет полномочия учебных заведений по поддержанию дисциплины.

«Опыт не только отечественный, но и общемировой показывает, что, к сожалению, невозможно обойтись вовсе без наказаний. То, что сейчас рассматривается для поддержания рабочей дисциплины, не чья-то прихоть, а результат изучения накопленного обширного опыта», — отметил депутат член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в интервью «Парламентской газете».

Процедура наказания

Авторы документа обещают, что без разбирательств никого наказывать не станут. Сначала установят, что именно ученик нарушил. В присутствии родителей у него попросят письменное объяснение, которое нужно будет предоставить в течение трех дней. Если нарушитель писать объяснительную откажется, составят акт об отказе.

Кого нельзя наказывать за поведение:



дошкольников и учеников младших классов;

детей с ограниченными возможностями здоровья — задержкой психического развития или нарушением интеллекта;

находящиеся на больничном, каникулах, академическом отпуске, отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком.

Затем будет составлен проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности. С ним должны ознакомиться и высказать свое мнение советы учащихся, советы родителей.

И только потом школа или колледж примут решение о наказании. При этом должны учитываться тяжесть проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, прежнее поведение ученика, его психофизическое и эмоциональное состояние.

За проступок предусмотрено три вида наказания:

замечание;

выговор;

отчисление.

Крайняя мера

Если школьник или учащийся колледжа регулярно нарушает дисциплину, не реагирует на более мягкие санкции и попытки его образумить, плохо влияет на сверстников, создает проблемы для нормальной работы школы, дело может дойти до отчисления. Но это возможно только, если нарушителю старше 15 лет.

Решение об отчислении принимается с учетом мнения родителей и комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом учебное заведение должно проинформировать орган местного самоуправления в сфере образования, который в месячный срок вместе с родителями должен сделать все, чтобы ученик все же получил общее образование.

Приказ об отчислении можно обжаловать в комиссии по урегулированию споров.