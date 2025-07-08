Ученые выделили факторы риска рака груди после 10 лет исследований

Избыточный вес и сердечно-сосудистые заболевания являются факторами риска развития рака груди у женщин, находящихся в постменопаузе, рассказали ученые из Международного агентства по изучению рака (IARC).

Специалисты проводили исследования в течение 10 лет и собрали данные более чем о 168 тысячах женщин, говорится в публикации в медицинском журнале Cancer. Рак груди был диагностирован у 6 793 участниц исследования.

Ученые установили, что каждые добавленные пять пунктов в индексе массы тела (BMI) повышали риск заболевания на 13% у женщин без болезней сердца и на 31% у тех, кто уже их перенес. Сочетание двух факторов повышает риск более, чем в два раза. Индекс BMI от 25 и больше при наличии сердечно-сосудистых заболеваний приводит к дополнительным 153 случаям рака груди на 100 тысяч человек ежегодно.

Женщинам с лишним весом и болезнями сердца необходимо регулярно проходить медицинские осмотры, правильно питаться и вести физически активную жизнь, рекомендуют эксперты.

Рак молочной железы — самый распространенный вид онкологии у женщин. Основными факторами риска медики называют: возраст, генетическую предрасположенность, прохождение лучевой терапии груди в подростковом возрасте, особенности менструального цикла, позднюю беременность.

Факторы, поддающиеся контролю: курение, употребление алкоголя, маленькая физическая активность, ожирение, отказ от медосмотров. Научно доказано, что ни травмы, ни прикосновения к груди не вызывают появления раковой опухоли.