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Ученые выделили факторы риска рака груди после 10 лет исследований

Источник:
Sibnet.ru
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Полная женщина в маске стоит в автобусе
Фото: © Sibnet.ru

Избыточный вес и сердечно-сосудистые заболевания являются факторами риска развития рака груди у женщин, находящихся в постменопаузе, рассказали ученые из Международного агентства по изучению рака (IARC).

Специалисты проводили исследования в течение 10 лет и собрали данные более чем о 168 тысячах женщин, говорится в публикации в медицинском журнале Cancer. Рак груди был диагностирован у 6 793 участниц исследования.

Ученые установили, что каждые добавленные пять пунктов в индексе массы тела (BMI) повышали риск заболевания на 13% у женщин без болезней сердца и на 31% у тех, кто уже их перенес. Сочетание двух факторов повышает риск более, чем в два раза. Индекс BMI от 25 и больше при наличии сердечно-сосудистых заболеваний приводит к дополнительным 153 случаям рака груди на 100 тысяч человек ежегодно.

Женщинам с лишним весом и болезнями сердца необходимо регулярно проходить медицинские осмотры, правильно питаться и вести физически активную жизнь, рекомендуют эксперты.

Рак молочной железы — самый распространенный вид онкологии у женщин. Основными факторами риска медики называют: возраст, генетическую предрасположенность, прохождение лучевой терапии груди в подростковом возрасте, особенности менструального цикла, позднюю беременность.

Факторы, поддающиеся контролю: курение, употребление алкоголя, маленькая физическая активность, ожирение, отказ от медосмотров. Научно доказано, что ни травмы, ни прикосновения к груди не вызывают появления раковой опухоли.

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Жизнь #Здоровье #Наука
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