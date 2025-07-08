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Тревор Мерфи перешел из «Сибири» в СКА

Источник:
Sibnet.ru
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Канадский защитник Тревор Мерфи в форме ХК
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»

Канадский хоккеист Тревор Мерфи перешел в питерский СКА. Сообщение о подписании контракта с защитником появилось на сайте клуба.

«Соглашение рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона 2026/27», — сообщила пресс-служба СКА.

Мерфи дебютировал в КХЛ в 2019 году в составе «Куньлунь Ред Стар», после чего перешел в «Ак Барс», а по ходу сезона 2021/22 присоединился к новосибирской «Сибири», за которую провел 195 матчей, забросив 39 шайб и отдав 111 результативным передач.

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По итогам прошлого сезона 29-летний канадец стал лучшим ассистентом и самым результативным защитником регулярного чемпионата, набрав 58 очков (13+45) в 64 матчах.

Информация о возможном переходе Мерфи из «Сибири» в СКА стала появляться в спортивных СМИ вскоре после окончания сезона 2024/25, однако все это время не находила официального подтверждения. В начале июня генеральный менеджер новосибирской команды Виктор Меркулов в беседе с «Чемпионатом» говорил, что клуб все еще ведет переговоры с агентом канадца по поводу условий контракта. 8 июля пресс-служба «Сибири» поблагодарила Мерфи за игру и пожелала успехов в дальнейшей карьере.

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mosquito__2010

этих дегенератов остановит только могила. бандеровщина.

карат11

В основном плодятся "ценные специалисты".

Удавиков

про убыль росстат скрыл данные на своём сайте, видимо, совсем всё печально

corrector

половые извращенцы просто другими категориями мыслить не могут, а их на западе полно во власти