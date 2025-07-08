Депутат Верховной рады заявила о «сумасшедших» потерях в ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут «сумасшедшие» потери, но о них не говорят, заявила депутат Верховный рады Анна Скороход.

«То же возвращение 6 тысяч тел, взамен мы отдали до 100. Для общества это негативный момент, потому что мы понимаем, что потери сумасшедшие и нам о потерях не говорят», — приводит РИА Новости слова Скороход, сказанные ей в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

Депутат Верховной рады подчеркнула, что у Украины нет столько людей, чтобы продолжать конфликт с Россией еще 10 лет.

«Если мы идем к тому, что должны стереть нацию в ноль, мы очень быстро и успешно в этом преуспеваем. Посмотрите на демографическую ситуацию, на реальные потери, а не тот бред, циферки для дурачков, которые рисуют», — отметила Скороход.