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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Депутат Верховной рады заявила о «сумасшедших» потерях в ВСУ

Источник:
РИА Новости
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут «сумасшедшие» потери, но о них не говорят, заявила депутат Верховный рады Анна Скороход.

«То же возвращение 6 тысяч тел, взамен мы отдали до 100. Для общества это негативный момент, потому что мы понимаем, что потери сумасшедшие и нам о потерях не говорят», — приводит РИА Новости слова Скороход, сказанные ей в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

Депутат Верховной рады подчеркнула, что у Украины нет столько людей, чтобы продолжать конфликт с Россией еще 10 лет.

«Если мы идем к тому, что должны стереть нацию в ноль, мы очень быстро и успешно в этом преуспеваем. Посмотрите на демографическую ситуацию, на реальные потери, а не тот бред, циферки для дурачков, которые рисуют», — отметила Скороход.

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