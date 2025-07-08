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Путин подписал закон о предустановке RuStore на смартфоны

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке RuStore на смартфоны, предназначенные для продажи на территории РФ. По задумке авторов документа, официально ушедшая из страны Apple должна будет снять ограничения для российского магазина приложений с 1 сентября.

Поправки в закон «О защите прав потребителей», запрещающие производителям гаджетов блокировать установку RuStore, были одобрены Госдумой 24 июня, а 2 июля поддержаны Советом Федерации. Согласно документу, размещенному на сайте официального опубликования правовых актов, при продаже в РФ смартфонов и планшетов должна быть обеспечена возможность устанавливать и обновлять программы, а также осуществлять платежи при их установке с помощью российского единого магазина приложений.

В пояснительной записке к законопроекту его авторы не скрывали, что, в первую очередь, он направлен на американскую компанию Apple, так как на Android-устройствах нет ограничений на установку RuStore.

«Отдельные производители устройств (прежде всего смартфонов и планшетов Apple) на уровне лицензионных соглашений с пользователями и сторонними разработчиками приложений продолжают устанавливать запретительные условия, ограничивая возможности установки таких приложений из независимых источников, а также доступ приложений к отдельным функциям устройств и (или) операционной системы», — прописано в документе.

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Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Станет ли Apple, официально ушедшая из России в 2022 году, выполнять его требования, пока неясно.

Российский магазин приложений для мобильных устройств RuStore разработан корпорацией VK при поддержке федерального министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Он был официально запущен 25 мая 2022 года, и сейчас, согласно информации на официальном сайте, содержит более 50 тысяч приложений от российских и зарубежных разработчиков, включая банковские сервисы, государственные приложения и игры.

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mosquito__2010

этих дегенератов остановит только могила. бандеровщина.

Uynachalnica

Это говорит лишь о том, что стоматология становится недоступной.

Удавиков

про убыль росстат скрыл данные на своём сайте, видимо, совсем всё печально

карат11

В основном плодятся "ценные специалисты".