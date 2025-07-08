НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Майкл Дуглас завязал с актерством

Источник:
Variety
256 1
Актер и продюсер Майкл Дуглас на 59-м Международном кинофестивале в Карловых Варах в 2025 году
Фото: Jan Beránek / CC BY-SA 4.0

Двукратный обладатель «Оскара» Майкл Дуглас не намерен возвращаться к актерской карьере. Последним проектом с его участием в качестве актера стал мини-сериал «Франклин», вышедший на Apple TV+ в 2024 году.

80-летний Дуглас пообщался с журналистами на 59-м Международном кинофестивале в Карловых Варах, куда он приехал, чтобы представить отреставрированную копию фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки», над которым полвека назад он работал в качестве продюсера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОззи Осборн попрощался со сценой

На пресс-конференции Дуглас заявил, что целенаправленно не снимался с 2022 года, потому что осознал, что пора остановиться.

«Я работал довольно усердно почти 60 лет, и я не хотел быть одним из тех людей, которые падают замертво на съемочной площадке», – цитирует актера Variety.

При этом Дуглас уточнил, что, если подвернется что-то совершенно особенное, он все же будет готов вернуться на площадку.

Последней на текущий момент актерской работой Дугласа стала главная роль в мини-сериале «Франклин», вышедшем в 2024 году на платформе Apple TV+.

Еще по теме
Фильм «Пролетая над гнездом кукушки» получит спин-офф
Скончался автор музыки к «Секретным материалам» Марк Сноу
Умер звезда сериала «Зачарованные» Джулиан Макмэхон
Снят юбилейный 25-й сезон сериала «Тайны следствия»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия официально признала режим талибов в Афганистане
Почему замедлился рост реальных зарплат
КПРФ призвала признать телеканал «Спас» иноагентом за фильм «Мумия»
Путин назвал главную цель СВО
Обсуждение (1)
Картина дня
Трамп пообещал Украине побольше оружия
Франция пообещала «самые жесткие санкции» ЕС против России
Путин уточнил порядок прохождения военной службы
Найденные биологами бактерии помогут избавиться от опасных комаров
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Топ комментариев

mosquito__2010

этих дегенератов остановит только могила. бандеровщина.

Uynachalnica

Это говорит лишь о том, что стоматология становится недоступной.

Удавиков

про убыль росстат скрыл данные на своём сайте, видимо, совсем всё печально

карат11

В основном плодятся "ценные специалисты".