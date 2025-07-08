Майкл Дуглас завязал с актерством

Двукратный обладатель «Оскара» Майкл Дуглас не намерен возвращаться к актерской карьере. Последним проектом с его участием в качестве актера стал мини-сериал «Франклин», вышедший на Apple TV+ в 2024 году.

80-летний Дуглас пообщался с журналистами на 59-м Международном кинофестивале в Карловых Варах, куда он приехал, чтобы представить отреставрированную копию фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки», над которым полвека назад он работал в качестве продюсера.

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На пресс-конференции Дуглас заявил, что целенаправленно не снимался с 2022 года, потому что осознал, что пора остановиться.

«Я работал довольно усердно почти 60 лет, и я не хотел быть одним из тех людей, которые падают замертво на съемочной площадке», – цитирует актера Variety.

При этом Дуглас уточнил, что, если подвернется что-то совершенно особенное, он все же будет готов вернуться на площадку.

Последней на текущий момент актерской работой Дугласа стала главная роль в мини-сериале «Франклин», вышедшем в 2024 году на платформе Apple TV+.