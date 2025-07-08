Кабмин одобрил запрет на автоматические списания за онлайн‑подписки

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к закону «О защите прав потребителей», предусматривающих запрет на автоматические списания с карт при оплате онлайн-подписок без согласия клиента.

Поправки обяжут продавцов обеспечивать возможность запрета на использование реквизитов карт, если пользователь удалил их из личного кабинета, приводят «Известия» содержание документа.

Документ, устанавливающий новые правила списания средств за онлайн подписки, внесен в Госдуму летом 2023 года и принят в первом чтении в сентябре 2024 года.

После доработки с учетом замечаний правительства его поддержала правкомиссия 7 июля. Изменения затронут сервисы с ежемесячной оплатой, включая онлайн-кинотеатры и программы лояльности.