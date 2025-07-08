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Кондиционер оказался опасным для мужского здоровья летом

Источник:
«Известия»
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Использование кондиционера приводит к резкому перепаду температур, а это может способствовать обострению урологических заболеваний у мужчин, сообщил врач-уролог «СМ-Клиника» Владимир Беспрозванный. 

Именно летом резко возрастает число жалоб на воспаление предстательной железы, часто его провоцируют резкие колебания температуры, рассказал врач «Известиям». Разница между кондиционированной комнатой и уличной жарой, купанием в холодной воде и лежанием на горячем песке вредят простате.

«Предстательная железа крайне чувствительна к резким перепадам температур. Даже банальное переохлаждение или продувание под кондиционером могут стать пусковым механизмом для воспалительного процесса в органе», — пояснил врач.

Он добавил, что дополнительный риск для простаты представляют половые инфекции, которые могут стать результатом беспорядочных курортных знакомств и несоблюдения личной гигиены. Вредными факторами также становятся гиподинамия из-за длительного лежания в шезлонге и чересчур активные занятия спортом.


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Жизнь #Здоровье
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