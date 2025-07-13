Постоянную головную боль связали с ожирением сердца

Ожирение сердца на ранних этапах может привести к головной боли, снижению выносливости, повышению артериального давления и одышки, предупредила кардиолог Анастасия Иваницкая.

«Головная боль, снижение выносливости (толерантности к физической нагрузке), повышение артериального давления, одышка, ощущение перебоев в работе сердца, — эти симптомы человек может почувствовать на ранних этапах ожирения сердца”, — сказала Иваницкая в интервью «Газете.ру».

Со временем появляются отеки нижних конечностей, асцит (накопление жидкости в брюшной полости), аритмии что приведет к нарушению газообмена во всех органах и тканях, обуславливая усиления тяжести состояния здоровья, отметила врач.

Жировая дистрофия миокарда — состояние, которое обусловлено пропитыванием кардиомиоцитов (сердечных клеток) липидами, то есть жировыми клетками.

Чтобы не допустить развития этой патологии, важно заниматься спортом, правильно питаться и вести здоровый образ жизни, подчеркнула Иваницкая.