НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Постоянную головную боль связали с ожирением сердца

Источник:
«Газете.ру»
193 0
Головная боль
Фото: © Pxhere.com

Ожирение сердца на ранних этапах может привести к головной боли, снижению выносливости, повышению артериального давления и одышки, предупредила кардиолог Анастасия Иваницкая.

«Головная боль, снижение выносливости (толерантности к физической нагрузке), повышение артериального давления, одышка, ощущение перебоев в работе сердца, — эти симптомы человек может почувствовать на ранних этапах ожирения сердца”, — сказала Иваницкая в интервью «Газете.ру».

Со временем появляются отеки нижних конечностей, асцит (накопление жидкости в брюшной полости), аритмии что приведет к нарушению газообмена во всех органах и тканях, обуславливая усиления тяжести состояния здоровья, отметила врач.

Жировая дистрофия миокарда — состояние, которое обусловлено пропитыванием кардиомиоцитов (сердечных клеток) липидами, то есть жировыми клетками.

Чтобы не допустить развития этой патологии, важно заниматься спортом, правильно питаться и вести здоровый образ жизни, подчеркнула Иваницкая.

Еще по теме
Ученые выяснили, что питомцы продлевают жизнь хозяевам
Врач призвал отказаться от мочалки
Россиян призвали ходить босиком по траве
Роспотребнадзор призвал сократить рабочий день при жаре в офисе
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Появилась идея о резком увеличении налога на старые авто
Китайский УАЗ выйдет на российский рынок
США возобновили поставки снарядов и ракет Украине
Ученые нашли новое средство от папилломы
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Первый ЧМ по футболу: как это было в 1930 году
Топ комментариев

stillixon

интересно ,а как так вождение ограничат, а выход на пенсию нет. с логикой всё нормально?

Twilight88

Тогда пенсию МВД поднять тоже до 65.

Egorka72

Системный подход....., 60 лет и ты - второй сорт

GammiPluh

Конечно не будет - его убьют раньше