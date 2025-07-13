Наука доказала, что женщины с возрастом становятся добрее

Международная команда ученых выяснила, что склонность к гневу у женщин значительно уменьшаются с возрастом, начиная с периода перименопаузы.

«Психологический аспект менопаузы может значительно влиять на личную и профессиональную жизнь женщины. Колебания гормонов в этот период могут вызывать сильные перепады настроения, включая гнев и враждебность», — сказала заместитель медицинского директора The Menopause Society, доктор Моника Крисмас.

Но с возрастом большинство показателей гнева, включая темперамент, реакцию и агрессивное выражение гнева, а также враждебность, значительно снижаются, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный в издании Menopause.

Ранее исследования связывали склонность к гневу у женщин среднего возраста с повышенным артериальным давлением, а также с утолщением стенок артерий спустя 10 лет.