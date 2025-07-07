Трамп введет пошлины за поддержку БРИКС

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные 10%-ные пошлины за поддержку БРИКС. Кремль в ответ заявил, что взаимодействие в рамках этого объединения никогда не было и не будет направлено против третьих стран.

«Любая страна, которая поддерживает антиамериканскую политику БРИКС, будет обложена дополнительной пошлиной в 10%. Исключений в этой политике не будет. Благодарю за внимание к этому вопросу!» — написал Трамп в соцсети социальной сети Truth Social.

Кремль отреагировал на это заявление. «Это взаимодействие в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против третьих стран», — приводит РИА Новости заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова Трампа о новых пошлинах, подчеркнула, что БРИКС не участвует в блоковой конфронтации.

«Механизм БРИКС является важной платформой для сотрудничества между формирующимися рынками и развивающимися странами, он выступает за открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество, не участвует в блоковой конфронтации и не нацелен против какой-либо страны», — отметила Мао Нин.