НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп введет пошлины за поддержку БРИКС

Источник:
Sibnet.ru
239 2

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные 10%-ные пошлины за поддержку БРИКС. Кремль в ответ заявил, что взаимодействие в рамках этого объединения никогда не было и не будет направлено против третьих стран.

«Любая страна, которая поддерживает антиамериканскую политику БРИКС, будет обложена дополнительной пошлиной в 10%. Исключений в этой политике не будет. Благодарю за внимание к этому вопросу!» — написал Трамп в соцсети социальной сети Truth Social.

Кремль отреагировал на это заявление. «Это взаимодействие в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против третьих стран», — приводит РИА Новости заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова Трампа о новых пошлинах, подчеркнула, что БРИКС не участвует в блоковой конфронтации.

«Механизм БРИКС является важной платформой для сотрудничества между формирующимися рынками и развивающимися странами, он выступает за открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество, не участвует в блоковой конфронтации и не нацелен против какой-либо страны», — отметила Мао Нин.

Еще по теме
Медведев назвал главу фон дер Ляйен всем надоевшей «злобной теткой»
Киев пообещал «нейтрализовать Россию» вместо НАТО
Трампа рассмешили планы Маска создать свою партию
Путин назвал главную цель СВО
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Огромной силы взрывы прогремели в Житомирской области. ВИДЕО
ФСБ задержала девушку при попытке заложить бомбу под машину
Россия официально признала режим талибов в Афганистане
Почему замедлился рост реальных зарплат
Обсуждение (2)
Картина дня
СРОЧНО: Застрелился уволенный экс-министр Старовойт
Киев пообещал «нейтрализовать Россию» вместо НАТО
Врио министра транспорта пообещал самую эффективную систему
Украина запросила у Германии оружия на несколько млрд евро
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Это говорит лишь о том, что стоматология становится недоступной.

Dima L

Заблокировав все альтернативные источники можно вешать на уши что угодно... Мне печально за тех кто всему...

Удавиков

про убыль росстат скрыл данные на своём сайте, видимо, совсем всё печально

Game Rock

Ильич держись, еще лет сто и похоронят.