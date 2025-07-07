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Медведев назвал главу фон дер Ляйен всем надоевшей «злобной теткой»

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Фото: European Parliament / CC BY 2.0

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев усмотрел «звоночки» в процессе вокруг главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, назвав ее «токсичной бабкой».

«Похоже, злобная тетка-гинеколог всех достала. Кроме того, выяснилось, что она нечиста на руку и принимала участие в махинациях с закупками вакцины Pfizer в период пандемии», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Он обратил внимание, что Европарламент — «бессмысленный и беспощадный» —будет решать судьбу фон дер Ляйен. «Вполне вероятно, токсичная бабка и сохранит должность. Но звоночек прозвучал, а стало быть, для оголтелых русофобов постепенно наступает спидошлиц, который неизбежно превратится в краснофай (кто не понял, тот поймет)», — отметил зампред Совбеза России.

Слова «спидошлиц» и «краснофай» были переданы «Радиостанцией Судного дня», или УВБ-76. Она изредка передает закодированные сообщения в виде словоформ, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

На этой неделе в Европарламенте будет обсуждаться вотум недоверия фон дер Ляйен за коррупцию при закупке вакцин от COVID-19. Вероятность вынесения вотума крайне низка. Но как отмечают СМИ, само обсуждение «подчеркивает растущий в Брюсселе гнев в ее адрес».

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