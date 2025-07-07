НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Врио министра транспорта пообещал самую эффективную систему

Источник:
Sibnet.ru
265 2
Врио министра транспорта Андрей Никитин в Кремле
Фото: © пресс-служба президента РФ

Заместитель министра транспорта, бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин назначен временно исполняющим обязанности главы Минтранса, сообщается на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин лично встретился с Никитиным и предложил ему должность министра транспорта. Глава государства выразил надежду, что замминистра приложит все свои силы, знания и умения для того, чтобы решать важнейшие задачи, которые стоят в этой сфере.

В свою очередь Никитин заявил, что приложит все усилия для того, чтобы транспортная отрасль развивалась не просто опережающими темпами.

«Мы — самая большая страна в мире, и у нас должна быть самая эффективная транспортная система. Это нужно нашей экономики, нашим людям», — отметил Никитин.

«В Минтранс он пришел во многом потому, что за годы работы губернатором глубоко погрузился в тему беспилотных технологий. И это не только БПЛА, но и другие виды автономного транспорта. Мы уверены, что развитие таких технологий станет приоритетом работы Минтранса», — прокомментировал назначение Никита президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Никитин родился 26 ноября 1979 г. в Москве. С 2000 по 2011 годы работал в бизнесе, в 2011 году стал генеральным директором АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ). В 2017 году назначен врио губернатора Новгородской области, затем дважды выигрывал выборы. В феврале 2025 назначен заместителем министра транспорта Романа Старовойта.

Еще по теме
Уволенный экс-министр транспорта Старовойт застрелился
Министр транспорта Старовойт отправлен в отставку
Кадыров сообщил, что непосещение им совещаний не означает его смерть
Военно-морской парад в Петербурге отменили из‑за мер безопасности
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Огромной силы взрывы прогремели в Житомирской области. ВИДЕО
ФСБ задержала девушку при попытке заложить бомбу под машину
Россия официально признала режим талибов в Афганистане
Почему замедлился рост реальных зарплат
Обсуждение (2)
Картина дня
Киев пообещал «нейтрализовать Россию» вместо НАТО
Врио министра транспорта пообещал самую эффективную систему
Министр транспорта Старовойт отправлен в отставку
Украина запросила у Германии оружия на несколько млрд евро
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Россия официально признала режим талибов в Афганистане
33
КПРФ призвала признать телеканал «Спас» иноагентом за фильм «Мумия»
26
Путин назвал главную цель СВО
19
Госпошлины для автовладельцев вырастут в разы
17
ФСБ задержала девушку при попытке заложить бомбу под машину