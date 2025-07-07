Врио министра транспорта пообещал самую эффективную систему

Заместитель министра транспорта, бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин назначен временно исполняющим обязанности главы Минтранса, сообщается на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин лично встретился с Никитиным и предложил ему должность министра транспорта. Глава государства выразил надежду, что замминистра приложит все свои силы, знания и умения для того, чтобы решать важнейшие задачи, которые стоят в этой сфере.

В свою очередь Никитин заявил, что приложит все усилия для того, чтобы транспортная отрасль развивалась не просто опережающими темпами.

«Мы — самая большая страна в мире, и у нас должна быть самая эффективная транспортная система. Это нужно нашей экономики, нашим людям», — отметил Никитин.

«В Минтранс он пришел во многом потому, что за годы работы губернатором глубоко погрузился в тему беспилотных технологий. И это не только БПЛА, но и другие виды автономного транспорта. Мы уверены, что развитие таких технологий станет приоритетом работы Минтранса», — прокомментировал назначение Никита президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Никитин родился 26 ноября 1979 г. в Москве. С 2000 по 2011 годы работал в бизнесе, в 2011 году стал генеральным директором АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ). В 2017 году назначен врио губернатора Новгородской области, затем дважды выигрывал выборы. В феврале 2025 назначен заместителем министра транспорта Романа Старовойта.