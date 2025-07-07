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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Киев пообещал «нейтрализовать Россию» вместо НАТО

Источник:
The Hill
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Украина самостоятельно реализует стратегическую концепцию Североатлантического альянса по нейтрализации России, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Даже не являясь членом НАТО и не привлекая к этому войска НАТО, Украина уже давно самостоятельно реализует Стратегическую концепцию НАТО по нейтрализации России как "наиболее существенной и прямой угрозы" безопасности союзников», — говорится в статье, которую Ермак написал совместно с главой миссии Украины в альянсе Аленой Гетманчук для газеты The Hill.

В материале отмечается, что Европа должна «взять на себя большую ответственность, проявить больше инициативы и действительно начать наращивать свой оборонный потенциал». Включение в этот процесс Украины, которая «закалена» конфликтом, упростит и ускорит процесс, подчеркнули Ермак и Гетманчук.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что он исключает возможность вступление Украины в НАТО.

Ранее Киев пожаловался на «токсичные» переговоры с Западом о вступлении в альянс. Все аргументы и контраргументы приведены, и каждый новый раунд переговоров о вступлении Украины в НАТО «выходит на одну и ту же тропу», «ходит по кругу», заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий.

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Оборона #Военная политика #Мир
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