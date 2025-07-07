Фильм «Пролетая над гнездом кукушки» получит спин-офф

Голливудская классика «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана получит спин-офф в виде сериала. Дата выхода на экраны пока неизвестна.

Первый сезон сериала расскажет о том, что произошло с Вождем Бромденом после побега из психиатрической клиники, сообщает Deadline со ссылкой на продюсера Пола Зэнца – племянника продюсера оригинального фильма Сола Зэнца.

«Только что я подписал соглашение с вдовой Кена Кизи о разработке телесериала, который мы сделаем с точки зрения Вождя в первом сезоне», – цитирует издание слова Зэнца в подкасте о независимом кинопроизводстве CK Caf.

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По данным Deadline, пока нет информации о том, идет ли уже работа над сценарием к спин-оффу, и какая студия займется его производством.

Фильм Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» по роману Кена Кизи вышел в 1975 году и получил пять Оскаров. В 2020 году Netflix выпустил его спин-офф под названием «Рэтчед» с Сарой Полсон в роли медсестры Милдред Рэтчед, работавшей в той самой больнице из романа Кизи. Сериал, получивший неплохие рейтинги, был закрыт после первого сезона.