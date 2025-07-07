НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Фильм «Пролетая над гнездом кукушки» получит спин-офф

Источник:
Deadline
218 1
кадр из фильма
Вождь Бромден в исполнении Уилла Сэмпсона. «Пролетая над гнездом кукушки» (1975), реж. М. Форман
Фото: © кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки»

Голливудская классика «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана получит спин-офф в виде сериала. Дата выхода на экраны пока неизвестна.

Первый сезон сериала расскажет о том, что произошло с Вождем Бромденом после побега из психиатрической клиники, сообщает Deadline со ссылкой на продюсера Пола Зэнца – племянника продюсера оригинального фильма Сола Зэнца.

«Только что я подписал соглашение с вдовой Кена Кизи о разработке телесериала, который мы сделаем с точки зрения Вождя в первом сезоне», – цитирует издание слова Зэнца в подкасте о независимом кинопроизводстве CK Caf.

#Музыка
Скончался автор мелодии к X-files  

По данным Deadline, пока нет информации о том, идет ли уже работа над сценарием к спин-оффу, и какая студия займется его производством.

Фильм Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» по роману Кена Кизи вышел в 1975 году и получил пять Оскаров. В 2020 году Netflix выпустил его спин-офф под названием «Рэтчед» с Сарой Полсон в роли медсестры Милдред Рэтчед, работавшей в той самой больнице из романа Кизи. Сериал, получивший неплохие рейтинги, был закрыт после первого сезона.

Еще по теме
Скончался автор музыки к «Секретным материалам» Марк Сноу
Умер звезда сериала «Зачарованные» Джулиан Макмэхон
Снят юбилейный 25-й сезон сериала «Тайны следствия»
Звезда фильмов Тарантино Майкл Мэдсен ушел из жизни
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Огромной силы взрывы прогремели в Житомирской области. ВИДЕО
ФСБ задержала девушку при попытке заложить бомбу под машину
Россия официально признала режим талибов в Афганистане
Почему замедлился рост реальных зарплат
Обсуждение (1)
Топ комментариев

Voland2

Дичь , это когда своих святых на запчасти разбирают и по миру таскают для поклонения...

Uynachalnica

Это говорит лишь о том, что стоматология становится недоступной.

Удавиков

про убыль росстат скрыл данные на своём сайте, видимо, совсем всё печально

Game Rock

Ильич держись, еще лет сто и похоронят.