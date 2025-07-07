Европейские трехлетние автомобили значительно подешевели в России

Европейские автомобили не старше трех лет подешевели больше других иномарок на вторичном рынке в России, сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков.

По данным эксперта, цена европейских автомобилей снизилась на 12,3%, до 7,34 миллиона рублей. Азиатские бренды также подешевели. Китайские автомобили потеряли в цене 11,2%, японские на 9,2%, корейские – на 7,6%.

Меньше других ценовые колебания коснулись американские автомобили (-3,7%) и российские (-3,4%). Средняя стоимость последних сейчас составляет 1,11 миллиона рублей. Отмечается снижение цен на трехлетние автомобили с пробегом — на 8%.

Целиков прогнозирует, что тенденция на снижение стоимости подержанных автомобилей сохранится до конца 2025 года, но темпы падения замедлятся.