Украина запросила у Германии оружия на несколько млрд евро

Украинские власти затребовали у Германии зенитно-ракетные комплексы, радиолокационные станции, системы радиоэлектронной борьбы, снаряды и патроны на миллиарды евро, пишет издание Bild со ссылкой на источники.

«Украинское правительство во главе с президентом Владимиром Зеленским заинтересовано в четырех новых ракетных системах IRIS-T. Оно запрашивает у Берлина в общей сложности 1,5 тысячи управляемых ракет для системы средней дальности IRIS-T SLM и 500 управляемых ракет для системы малой дальности IRIS-T SLS», — рассказали источники.

Киев также попросил у Берлина 200 тысяч снарядов калибром 40 миллиметровых зенитных снарядов для борьбы с российскими беспилотниками, 1 тысячу бронемашин устойчивых, 200 гусеничных машин, 30 машин разминирования WiSENT, 200 внедорожников, а также 1 тысячу систем РЭБ и 200 радиолокационных комплексов.

Bild отмечает, что с момента формирования нового германского правительства Берлин перестал публиковать информацию о новых поставках оружия Украине.