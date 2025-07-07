Министр транспорта Старовойт отправлен в отставку

Президент России Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Романа Старовойта, указ об это опубликован на официальном портале правовой информации.

Старовойт был назначен министром транспорта в мае 2024 года. До этого он шесть лет руководил Курской областью. В 2012–2018 годах Старовойт руководил Росавтодором, в 2018 году десять дней занимал должность замминистра транспорта.

«Отставке предшествовал арест протеже Старовойта, который до министерства возглавлял Курскую область, а потом ее возглавил его заместитель Смирнов. Позже Смирнов был арестован по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений. Старовойт от него дистанцировался», — написал политолог Илья Гращенков в телеграм-канале.

По его мнению, Старовойт на посту министра не справился с заменой самолетов на отечественные МС-21, которые дорожают в цене, а сроки все отодвигаются.

Следующим главой Минтранса с наибольшей вероятностью станет нынешний замминистра, экс-глава Новгородской области Андрей Никитин, заявили источники «Ведомостей», знакомые с подготовкой кадровых решений.

По их данным, кадровая рокировка готовилась несколько месяцев, поэтому Никитин ушел в отставку с должности губернатора в феврале.