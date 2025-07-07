Женщина отсудила у МВД компенсацию за ошибку в загранпаспорте

Суд взыскал с МВД компенсацию более 150 тысяч рублей за ошибку в загранпаспорте жительницы Новосибирской области.

По данным Мошковского районного суда, жительница купила тур для отдыха в Египте, но не смогла пройти пограничный контроль из-за ошибки в загранпаспорте. Там был неправильно указан пол владелицы — «М/М», вместо правильного «Ж/F», сообщила пресс-служба судов региона в соцсети «ВКонтакте».

Пограничники паспорт изъяли, поездка сорвалась, а жительница понесла материальный ущерб. Суд частично удовлетворил ее иск и постановил возместить за счет МВД материальный ущерб в размере 128,89 тысячи рублей, а также взыскать компенсацию морального вреда в 25 тысяч рублей.