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Женщина отсудила у МВД компенсацию за ошибку в загранпаспорте

Источник:
Sibnet.ru
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Суд взыскал с МВД компенсацию более 150 тысяч рублей за ошибку в загранпаспорте жительницы Новосибирской области.

По данным Мошковского районного суда, жительница купила тур для отдыха в Египте, но не смогла пройти пограничный контроль из-за ошибки в загранпаспорте. Там был неправильно указан пол владелицы — «М/М», вместо правильного «Ж/F», сообщила пресс-служба судов региона в соцсети «ВКонтакте».

Пограничники паспорт изъяли, поездка сорвалась, а жительница понесла материальный ущерб. Суд частично удовлетворил ее иск и постановил возместить за счет МВД материальный ущерб в размере 128,89 тысячи рублей, а также взыскать компенсацию морального вреда в 25 тысяч рублей.

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Жизнь #Общество #Новосибирск
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