Певица Mia Boyka запретила мужчинам розовый цвет

Российская певица Mia Boyka запретила мужчинам носить розовый цвет — видео с ее заявлением завирусилось в Сети.

«От лица всех женщин, мужчин, пожалуйста, не носите розовые футболки, блин», — заявила певица участникам группы Pool Snakes в шоу «Наша новая музыка» на Первом канале.

«Розовый цвет изначально мужской, как мне кажется. Потому что его использовали древние римляне. Они носили пурпурные (цвета)», — ответил певице артист.

Выпуск шоу с Mia Boyka вышел в конце мая, но ее слова привлекли внимание пользователей соцсетей только сейчас.

Mia Boyka периодически удивляет заявлениями. Громкий скандал вызвало ее общение с девочкой в маске кошки: тогда певица поиздевалась над культурой квадроберов.