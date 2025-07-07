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Певица Mia Boyka запретила мужчинам розовый цвет

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Mia Boyka
Фото: © телеграм-канал MIA BOYKA

Российская певица Mia Boyka запретила мужчинам носить розовый цвет — видео с ее заявлением завирусилось в Сети.

«От лица всех женщин, мужчин, пожалуйста, не носите розовые футболки, блин», — заявила певица участникам группы Pool Snakes в шоу «Наша новая музыка» на Первом канале.

«Розовый цвет изначально мужской, как мне кажется. Потому что его использовали древние римляне. Они носили пурпурные (цвета)», — ответил певице артист.

Выпуск шоу с Mia Boyka вышел в конце мая, но ее слова привлекли внимание пользователей соцсетей только сейчас.

Mia Boyka периодически удивляет заявлениями. Громкий скандал вызвало ее общение с девочкой в маске кошки: тогда певица поиздевалась над культурой квадроберов.

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