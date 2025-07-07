Число новорожденных в России в 2025 году превысило миллион

Число новорожденных детей в России за первое полугодие 2025 года превысило миллион, это почти вдвое больше прошлогоднего показателя.

Количество заявлений о рождении детей в 2025 году составило 1057234, следует из данных о регистрации, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости. Мальчиков родилось больше девочек – 51% против 49%. В 7,3 тысячи случаев на свет появились двойняшки.

При этом средний возраст матери больше, чем средний возраст отца – 29,8 и 29,2 соответственно. Своего первого ребенка родили 39% женщин, 32% — второго.

В первом полугодии 2024 года в России родилось 590,5 тысячи детей, что было на 2,7% меньше, чем за тот же период в 2023 году. Всего в 2024 году в России появилось на свет 1,2 миллиона младенцев.

Росстат не включил раздел «Демография» в ежемесячный отчет о социально-экономическом положении России за май 2025 года.