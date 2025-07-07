НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Число новорожденных в России в 2025 году превысило миллион

Источник:
РИА Новости
359 5
Новорожденные
Фото: © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Число новорожденных детей в России за первое полугодие 2025 года превысило миллион, это почти вдвое больше прошлогоднего показателя.

Количество заявлений о рождении детей в 2025 году составило 1057234, следует из данных о регистрации, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости. Мальчиков родилось больше девочек – 51% против 49%. В 7,3 тысячи случаев на свет появились двойняшки. 

При этом средний возраст матери больше, чем средний возраст отца – 29,8 и 29,2 соответственно. Своего первого ребенка родили 39% женщин, 32% — второго.

В первом полугодии 2024 года в России родилось 590,5 тысячи детей, что было на 2,7% меньше, чем за тот же период в 2023 году. Всего в 2024 году в России появилось на свет 1,2 миллиона младенцев.

Росстат не включил раздел «Демография» в ежемесячный отчет о социально-экономическом положении России за май 2025 года.

Еще по теме
Женщина отсудила у МВД компенсацию за ошибку в загранпаспорте
Россияне стали активнее скупать наборы для самолечения зубов
Миронов предложил списывать ипотеку многодетным семьям
Директор парка «Тайган» вернулся ко львам
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Огромной силы взрывы прогремели в Житомирской области. ВИДЕО
ФСБ задержала девушку при попытке заложить бомбу под машину
Россия официально признала режим талибов в Афганистане
Почему замедлился рост реальных зарплат
Обсуждение (5)
Картина дня
Министр транспорта Старовойт отправлен в отставку
Число новорожденных в России в 2025 году превысило миллион
Украина запросила у Германии оружия на несколько млрд евро
Россияне бросились скупать наборы для самолечения зубов
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Россия официально признала режим талибов в Афганистане
33
КПРФ призвала признать телеканал «Спас» иноагентом за фильм «Мумия»
25
Путин назвал главную цель СВО
19
Госпошлины для автовладельцев вырастут в разы
17
ФСБ задержала девушку при попытке заложить бомбу под машину