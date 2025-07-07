НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Силуанов пообещал рост российской экономики в 2025 году

Источник:
Sibnet.ru
247 3
Министр финансов Антон Силуанов
Министр финансов Антон Силуанов.
Фото: © пресс-служба Кремля

Рост российской экономики в 2025 году ожидается на уровне полтора-два процента ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«В целом по текущему году мы ожидаем динамику экономического роста порядка 1,5-2%, такие наши ожидания в текущем году”, — сказал РИА Новости Силуанов.

По прогнозу Минэкономразвития, предполагает рост ВВП России в 2025 году на 2,5%. Российская экономика стоит на грани перехода в рецессию, но ее можно избежать, если власти все сделают правильно, в том числе в денежно-кредитной политике, заявил в июне глава ведомства Максим Решетников.

Банк России прогнозирует рост экономики в 2025 году на 1-2%. Замедление экономики неизбежно после бурного роста предыдущих лет, считают в ЦБ.

Еще по теме
Европейские трехлетние автомобили значительно подешевели в России
Лавров счел вышедшей из‑под контроля ситуацию с госдолгом США
Россияне стали активнее скупать наборы для самолечения зубов
Доля безналичных платежей в России выросла до 86,7%
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Огромной силы взрывы прогремели в Житомирской области. ВИДЕО
ФСБ задержала девушку при попытке заложить бомбу под машину
Россия официально признала режим талибов в Афганистане
Почему замедлился рост реальных зарплат
Обсуждение (3)
Картина дня
Министр транспорта Старовойт отправлен в отставку
Число новорожденных в России в 2025 году превысило миллион
Украина запросила у Германии оружия на несколько млрд евро
Россияне бросились скупать наборы для самолечения зубов
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Россия официально признала режим талибов в Афганистане
33
КПРФ призвала признать телеканал «Спас» иноагентом за фильм «Мумия»
25
Путин назвал главную цель СВО
19
Госпошлины для автовладельцев вырастут в разы
17
ФСБ задержала девушку при попытке заложить бомбу под машину