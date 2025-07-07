Силуанов пообещал рост российской экономики в 2025 году

Рост российской экономики в 2025 году ожидается на уровне полтора-два процента ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«В целом по текущему году мы ожидаем динамику экономического роста порядка 1,5-2%, такие наши ожидания в текущем году”, — сказал РИА Новости Силуанов.

По прогнозу Минэкономразвития, предполагает рост ВВП России в 2025 году на 2,5%. Российская экономика стоит на грани перехода в рецессию, но ее можно избежать, если власти все сделают правильно, в том числе в денежно-кредитной политике, заявил в июне глава ведомства Максим Решетников.

Банк России прогнозирует рост экономики в 2025 году на 1-2%. Замедление экономики неизбежно после бурного роста предыдущих лет, считают в ЦБ.