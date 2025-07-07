Рублев вылетел, Хачанов в 1/4 финала Уимблдона

Теннисист Карен Хачанов остался единственным россиянином в мужской сетке Уимблдона, без особого труда обыграв 109 ракетку мира – поляка Камиля Майшака в 1/8 финала. Коллега Хачанова по сборной Андрей Рублев не нашел, что противопоставить одному из фаворитов турнира – испанцу Карлосу Алькарасу.

Хачанов в минувшее воскресенье стал первым четвертьфиналистом Уимблдонского турнира, в трех сетах обыграв польского теннисиста Камиля Майшака. Матч продлился менее двух часов и завершился со счетом: 6:4, 6:2, 6:3. В следующей стадии турнира россиянин, занимающий 20 стручку рейтинга ATP, встретится с американцем Тейлором Фрицем.

Коллеге Хачанова по сборной России Рублеву в 1/8 финала достался более грозный соперник – триумфатор Ролан Гаррос-2025 Карлос Алькарас. Россиянин смог выиграть первую партию на тай-брейке, однако затем испанец, воспользовавшись ошибками Рублева, забрал три сета подряд: 7:6, 6:3, 6:4, 6:4.

«Это было тяжело. Наверное, в этом и заключается разница между топ-игроками и мной. Стоит мне чуть-чуть потерять концентрацию — и я теряю сет. Я сам позволил ему выиграть второй сет, не сделав при этом ничего особенного. После этого я подсел ментально. Он понял, что это момент, чтобы дожимать, и сделал это», — приводит слова российского теннисиста издание Punto de Break.

В женской сетке Уимблдона место в 1/4 финала завоевала Анастасия Павлюченкова. Сегодня повторить ее успех попробуют Екатерина Александрова, Людмила Самсонова и Мирра Андреева.