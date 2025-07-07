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Лавров счел вышедшей из‑под контроля ситуацию с госдолгом США

Источник:
ТАСС
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Глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров
Фото: © МИД России

Рост государственного долга США вышел из-под контроля, а доверие к американской валюте из-за незаконных санкций подорвано, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

«Эрозия глобального экономического миропорядка усугубилась в результате незаконных односторонних санкций, использования доллара как оружия для "наказания". Доверие к американской валюте как некогда надежному платежному средству было подорвано», — приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные им на сессии саммита БРИКС 

По его словам, с 2011 года количество государств с высоким уровнем задолженности выросло с 22 до 59. Развивающиеся страны тратят на обслуживание долга больше, чем инвестируют в собственное развитие, добавил глава МИД России.

«Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах — в США фиксируется рекордный размер госдолга, который достиг 37 триллионов долларов и продолжает расти», — отметил Лавров.

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