Лавров счел вышедшей из‑под контроля ситуацию с госдолгом США

Рост государственного долга США вышел из-под контроля, а доверие к американской валюте из-за незаконных санкций подорвано, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

«Эрозия глобального экономического миропорядка усугубилась в результате незаконных односторонних санкций, использования доллара как оружия для "наказания". Доверие к американской валюте как некогда надежному платежному средству было подорвано», — приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные им на сессии саммита БРИКС

По его словам, с 2011 года количество государств с высоким уровнем задолженности выросло с 22 до 59. Развивающиеся страны тратят на обслуживание долга больше, чем инвестируют в собственное развитие, добавил глава МИД России.

«Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах — в США фиксируется рекордный размер госдолга, который достиг 37 триллионов долларов и продолжает расти», — отметил Лавров.