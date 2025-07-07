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Коллапс в аэропортах обошелся авиакомпаниям в десятки млрд рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Транспортный коллапс в российских аэропортах, связанный с угрозами украинских дронов, обходится авиакомпаниям  ежедневно  в десятки миллиардов рублей, сообщили источники в отрасли и эксперты.

В трех крупнейших аэропортах страны (Шереметьево, Пулково, Стригино) из-за угрозы украинских дронов ранее в субботу, 5 июля было отменено более 250 рейсов и задержано свыше 270. На следующий день Росавиация сообщила об отмене 171 рейса в Шереметьеве, в Пулкове — 90, в Стригине — 26.

Авиакомпании теряют из-за транспортного коллапса порядка 20 миллиардов рублей в сутки, рассказал «Коммерсанту» эксперт компании EXPO.UAV Дмитрий Дацыков.

По его словам, для более точной оценки ущерба необходимо учитывать убытки из-за введения плана «Ковер», проблем с мобильным интернетом, а также траты пассажиров на такси к стыковочным рейсам.

Пассажирские ассоциации призвали к созданию единого регламента для отработки подобных чрезвычайных ситуаций. «Обязанности по размещению в гостиницах в случаях масштабных сбоев необходимо перенести на аэропорты», — считают в Общероссийском объединении пассажиров.

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Экономика #Транспорт и дороги
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