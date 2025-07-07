Миронов предложил списывать ипотеку многодетным семьям

Лидер справедливороссов Сергей Миронов предложил полностью списывать ипотеку семьям при рождении третьего ребенка, назвав квартирный вопрос главным препятствием к многодетности в России.

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» в эфире Радио Sputnik заявил, что поэтапное списание жилищных кредитов при появлении детей в семьях может стать наиболее эффективным инструментом повышения рождаемости.

«Создается молодая семья, ей выдается беспроцентный кредит на приобретение жилья. А дальше механизм списания кредита такой: первый ребенок рождается – 25% списали, второй ребенок – 50%, третий – мы говорим людям: "Спасибо, вы выполнили важную для государства задачу!», и полностью кредит прощается"», – цитирует Миронова его пресс-служба.

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По словам парламентария, подобная практика была реализована в одном из муниципальных районов Оренбуржья, где в результате появилась целая улица из новых домов, в которых жили молодые многодетные семьи.

Еще одна предложенная справедливороссами жилищной инициатива касается аренды жилья. Как отметил Миронов, нуждающиеся граждане могли бы снимать социальное жилье у государства по льготным ценам, а при желании постепенно выкупать квартиры в собственность в счет арендных платежей. При этом по мере появления детей в семье арендная плата и срок выкупа такого жилья также могли бы уменьшаться.