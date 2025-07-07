Трампа рассмешили планы Маска создать свою партию

Президент США Дональд Трамп счел смехотворными планы предпринимателя Илона Маска по созданию новой американской политической партии.

«Я считаю смехотворным создание третьей партии. Мы с Республиканской партией добились огромного успеха», — приводит ТАСС заявление Трампа.

По его словам, в США «всегда была двухпартийная система». «Думаю, создание третьей партии добавило бы путаницы», — отметил Трамп, добавив, что Маск «может развлечься», но какие-либо партии, помимо Республиканской и Демократической, по его мнению, «никогда не работали».

«Мне грустно наблюдать за тем, как Илон Маск совершенно слетел с катушек, превратившись за последние пять недель в ходячую катастрофу», — сказал Трамп.

Ранее Маск заявил о формировании своей политической партии под названием «Америка».

«Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня сформирована The America Party, чтобы вернуть вам свободу», — написал Маск в соцсети X.