Путин назвал главную цель СВО

Специальная военная операция проводится ради достижения безопасного и мирного будущего России, заявил президент России Владимир Путин в рамках форума «Все для Победы».

«Сегодня вся страна является единым, сплоченным народным фронтом. И ваши инициативы, неравнодушие, энергия, каждодневная работа должны быть направлены на то, чтобы дать возможность миллионам людей внести свой вклад в победу, подчинены нашей главной цели — безопасному и мирному будущему России» — сказал Путин.

Президент отметил, что «ради этого мы все работаем». «Ради этого ребята воюют на фронте», — отметил он. Путин добавил, что сердца всех граждан страны находятся с военными, которые сражаются на линии фронта, и с их близкими.

Российский лидер сообщил о сборе в рамках акции «Все для Победы!» свыше 54 миллиардов рублей народных средств, направленных на поддержку специальной военной операции (СВО).