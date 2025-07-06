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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин назвал главную цель СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Специальная военная операция проводится ради достижения безопасного и мирного будущего России, заявил президент России Владимир Путин в рамках форума «Все для Победы».

«Сегодня вся страна является единым, сплоченным народным фронтом. И ваши инициативы, неравнодушие, энергия, каждодневная работа должны быть направлены на то, чтобы дать возможность миллионам людей внести свой вклад в победу, подчинены нашей главной цели — безопасному и мирному будущему России» — сказал Путин.

Президент отметил, что «ради этого мы все работаем». «Ради этого ребята воюют на фронте», — отметил он. Путин добавил, что сердца всех граждан страны находятся с военными, которые сражаются на линии фронта, и с их близкими.

Российский лидер сообщил о сборе в рамках акции «Все для Победы!» свыше 54 миллиардов рублей народных средств, направленных на поддержку специальной военной операции (СВО).

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Политика #Мир #Военная политика
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