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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Захарова объяснила, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
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Владимир Зеленский хочет переподтвердить свою легитимность за счет встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Потому что ему нужно не через законные процедуры переподтвердить свою легитимность, а любым другим способом доказать, что он власть имущий», — сказала Захарова в интервью программе «Большой вопрос».

Она считает, что Зеленский боится быть забытым западными союзниками, из-за чего может лишиться своего поста.

Зеленский регулярно заявляет о желании встретиться с Путиным. По его словам, только так можно прийти к мирным соглашениям.

Путин ранее отметил, что встреча с Зеленским возможна на завершающем этапе переговоров, чтобы, по его словам, «не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку».

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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