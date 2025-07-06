Маск заявил о создании новой политической партии в США

Миллиардер Илон Маск после ссоры с президентом США Дональдом Трампом заявил о формировании своей политической партии под названием «Америка».

«Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня сформирована The America Party, чтобы вернуть вам свободу", — написал Маск в соцсети X.

Маск пригрозил создать новую политическую партию, если будет принят законопроект президента США Дональда Трампа One Big Beautiful Bill Act («Один большой прекрасный билль»), предполагающий увеличение потолка госдолга на рекордные 5 триллионов долларов.

One Big Beautiful Bill Act бы накануне принят Конгрессом США и подписан Трампом.