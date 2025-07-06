Медведев заявил, что генсек НАТО объелся грибов

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объелся «грибов».

Ранее Рютте заявил, что Россия по согласованию с Китаем нападет на Европу для отвлечения США, если председатель КНР Си Цзиньпин решит «напасть на Тайвань».

«Сержант Рютте явно переел волшебных грибов, которые так любят голландцы. Он видит сговор между Китаем и Россией из-за Тайваня, а затем и нападение России на Европу», — написал Медведев в Х.

Он также заявил, что Рютте прав в том, что ему следовало бы выучить русский язык, так как это «могло бы пригодиться в сибирском лагере».