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Ан‑2 совершил жесткую посадку под Читой. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе Забайкальского края, пострадали несколько человек, сообщило ГУ МЧС по региону.

«Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе. Легкомоторный самолет ДОСААФ приземлился в районе СНТ "Топограф" через 16 минут после взлета», — сказано в сообщение, опубликованном в телеграм-канале ГУ МЧС.

На борту находились 10 парашютистов и один член экипажа. Пострадали 10 человек, уточнили в Минздраве Забайкалья.

«Всего 10 пострадавших, из них 2 — тяжелой степени, 8 — средней степени тяжести», — уточнили журналистам в региональном минздраве.


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