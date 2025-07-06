Директор парка «Тайган» вернулся ко львам

Директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, переживший нападение льва в июне, вернулся на работу, сообщила пресс-служба парка.

Пресс-служба опубликовала в соцсетях видео, на котором Зубков объезжает парк на машине и осматривает вольеры с животными. На одном из участков директор центра вышел из авто и подмел плитку. В финале ролика главу «Тайгана» аплодисментами встречают сотрудники.

Лев набросился на Зубкова вечером 22 июня во время кормления, вцепившись мужчине в шею. Директор смог выбраться из клетки. У него были серьезно повреждены трахея и мышцы шеи. Следователи возбудили уголовное дело по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее тяжкий вред здоровью). Максимальное наказание — год лишения свободы.

Зубков в телеграм-канале парка заявлял, что не откажется от работы с хищниками, а лев останется. «Он будет жив, он будет жить, просто с ним нужно будет вести себя по-другому — не так, как это сделал я», — сказал директор.