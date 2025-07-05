Самолет приземлился на крышу в Омской области

Легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку за пределами взлетно-посадочной полосы в Омской области, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Воздушное судно в субботу выполняло частный полет в районе посадочной площадки «Поповка» в Азовском районе. Судя по опубликованному ведомством фото, самолет перевернулся на крышу.

В результате происшествия Cessna получил повреждения. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются.

Пилот самолета жив, он один находился на борту, уточнил ТАСС представитель экстренных служб Омской области.