НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Самолет приземлился на крышу в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
251 1
Жесткая посадка самолета Cessna в Омской области
Фото: © Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку за пределами взлетно-посадочной полосы в Омской области, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Воздушное судно в субботу выполняло частный полет в районе посадочной площадки «Поповка» в Азовском районе. Судя по опубликованному ведомством фото, самолет перевернулся на крышу.

В результате происшествия Cessna получил повреждения. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются.

Пилот самолета жив, он один находился на борту, уточнил ТАСС представитель экстренных служб Омской области.

Еще по теме
МВД прокомментировало драку Смолова
Получивший удар от Смолова мужчина раскрыл причину нападения
Футболист Смолов устроил драку в ресторане
Балкон упал на женщину в Омске во время урагана. ВИДЕО
смотреть все
ЧП #Происшествия #Омск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Госпошлины для автовладельцев вырастут в разы
Меркель указала на способ остановить конфликт на Украине
Огромной силы взрывы прогремели в Житомирской области. ВИДЕО
ФСБ задержала девушку при попытке заложить бомбу под машину
Обсуждение (1)
Картина дня
Эрдоган призвал Россию и Азербайджан к сдержанности
КПРФ призвала признать телеканал «Спас» иноагентом за фильм «Мумия»
Кадыров сообщил, что непосещение им совещаний не означает его смерть
МВД прокомментировало драку Смолова
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Россия официально признала режим талибов в Афганистане
19
Госпошлины для автовладельцев вырастут в разы
17
ФСБ задержала девушку при попытке заложить бомбу под машину
14
Замкомандующего ВМФ России погиб в Курской области
13
Лукашенко призвал народ молиться за то, что Белоруссия не воюет