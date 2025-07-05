Кадыров сообщил, что непосещение им совещаний не означает его смерть

Система управления в Чечне выстроена так, что, если человек не приходит на совещание, это не означает, что он «уже умер», заявил глава республики Рамзан Кадыров на совещании кабинета министров, комментируя слухи о своей смерти.

«Если система хорошо поставлена — нет необходимости проводить каждый день совещания, достаточно позвать к себе или позвонить, дать любое поручение — вот такая система у нас. По их мнению, если человек не идет на совещание — он сразу при смерти или уже умер. Не дождетесь», — заявил глава Чечни, видео со встречи он опубликовал в своем телеграм-канале.

Кадыров отметил, что «обращается, к тем, кто пишет дешевые вещи», и назвал идеологией региона «путь нашего первого президента», с которого руководство Чеченской Республики не сворачивало «ни на секунду».

Сообщения о тяжелой болезни Кадырова стали регулярно появляться после начала военной операции на Украине, особенно когда он на некоторое время пропадал из публичного поля. Зарубежные СМИ писали, что у него якобы или болезнь почек, или некроз поджелудочной железы.

Кадыров управляет Чечней с 2007 года, срок его истекает в 2026 году.