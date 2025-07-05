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«Ливерпуль» выплатит семье погибшего в ДТП Жоты всю сумму по контракту

Источник:
Sibnet.ru
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Нападающий сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жота
Фото: © @diogoj_18

Английский клуб «Ливерпуль» выплатит семье погибшего Диогу Жоты всю сумму, полагавшуюся футболисту до конца контракта — 8 миллионов фунтов стерлингов.

Жота и его брат Андре Силва, также профессиональный футболист, погибли в ДТП в Испании 3 июля.

У португальца оставалось два года контракта с «Ливерпулем», клуб подтвердил, что выплатит всю сумму семье, пишет португальское издание Record со ссылкой на собственный источник. По данным Capology, зарплата Жоты составляла 4 миллиона фунтов стерлингов в год.

«Ливерпуль» выведет из обращения 20-й номер, под которым играл футболист.

Жоте было 28 лет. За десять дней до смерти форвард женился на своей девушке Руте, с которой у них трое детей.

За «Ливерпуль» играл с 2020 года, в этом году клуб стал чемпионом Англии. За сборную Португалии Жота провел 49 матчей и дважды выиграл с ней Лигу наций УЕФА.

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