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Эрдоган призвал Россию и Азербайджан к сдержанности

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию и Азербайджан не испортить отношения непоправимо.

«Мы внимательно следим за напряженностью и призываем обе страны проявлять сдержанность» — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Он выразил желание, чтобы «произошедшие печальные события не нанесли непоправимый ущерб отношениям между Россией и Азербайджаном».

Отношения между РФ и Азербайджаном ухудшились после задержания в Екатеринбурге представителей азербайджанской диаспоры по подозрению в участии в ОПГ, двое мужчин скончались. Вскоре в Баку задержали сотрудников «Sputnik-Азербайджан» и нескольких российских IT-специалистов.

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Политика #Мир
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