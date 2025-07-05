Эрдоган призвал Россию и Азербайджан к сдержанности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию и Азербайджан не испортить отношения непоправимо.

«Мы внимательно следим за напряженностью и призываем обе страны проявлять сдержанность» — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Он выразил желание, чтобы «произошедшие печальные события не нанесли непоправимый ущерб отношениям между Россией и Азербайджаном».

Отношения между РФ и Азербайджаном ухудшились после задержания в Екатеринбурге представителей азербайджанской диаспоры по подозрению в участии в ОПГ, двое мужчин скончались. Вскоре в Баку задержали сотрудников «Sputnik-Азербайджан» и нескольких российских IT-специалистов.