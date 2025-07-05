Скончался автор музыки к «Секретным материалам» Марк Сноу

Американский композитор Марк Сноу, автор музыки к сериалам «Секретные материалы», «Тайны Смолвиля», «Ее звали Никита», скончался в возрасте 78 лет.

Композитор умер в пятницу, 4 июля, в своем доме в штате Коннектикут, пишет Variety со ссылкой на собственные источники.

Одна из его самых известных работ — музыкальная тема для научно-фантастического телесериала «Секретные материалы». Она вошла в топ-10 хитов в Англии, Ирландии, Франции и по всей Европе в 1996 году.

Сноу — 15-кратный номинант на премию «Эмми». Получил 18 наград Американского общества композиторов и авторов

Также написал музыку к сериалам «Ее звали Никита», «Говорящая с призраками», «Холм одного дерева», «Сумеречная зона», «Тысячелетия», «Одинокие стрелки» и другим.